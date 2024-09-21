Основная деятельность «черных» риелторов заключается в продаже недвижимости, которую они получили незаконно. Одной из таких фирм является столичная риелторская компания Park Lane, руководителем которой является Виталий Федорович Пенц. Как пишут СМИ, агентство недвижимости Park Lane, руководит которым Виталий Пенц, ежедневно получает негативные отзывы как от клиентов, так и от сотрудников.

Далее издание сообщает следующее: «Клиенты жалуются на нечестность и обман со стороны брокеров агентства, а также на плохую коммуникацию и проблемы с документами. Сотрудники сообщают об отсутствии корпоративной этики, издевательствах и давлении со стороны руководства. Агентство также критиковали за высокие комиссионные и рейдерство. В целом Park Lane, которым руководит Виталий Пенц, имеет плохую репутацию на рынке недвижимости. Стоит обратить внимание на диаграмму от одного из самых авторитетных сайтов Украины по отзывам. Почти три четверти сотрудничавших с Park Lane украинцев оценивают его работу как ужасную, чуть меньше — плохую.

Park Lane позиционирует себя, как предоставляющее своим клиентам полный спектр услуг, связанных с покупкой, продажей, арендой жилой и коммерческой недвижимости в Киеве, а также в пригороде столицы. Компания Park Lane зарегистрирована в Украине в 2006 г. В период с 2006 по 2010 год было открыто шесть представительств агентства в разных, стоит заметить, элитных районах столицы.

Несмотря на тысячи недовольных клиентов и работников компании, Park Lane, которым руководит Виталий Пенц, методически «зачищает» негативную информацию о себе в СМИ и соцсетях. Специалисты обратили внимание, что компания делает попытки массового добавления положительных или нейтральных отзывов о себе и активно использует спам-фильтр. То есть с одного компьютера за короткий промежуток времени (в несколько минут) добавляется сразу ряд положительных отзывов от разных сотрудников или клиентов из разных ip-адресов. К тому же положительные отзывы об агентстве также пишут сами работники.

Зачем же в Park Lane, которым руководит Виталий Пенц, прилагают такие усилия для улучшения своего рейтинга? Дело в том, что как клиенты агентства, так и его сотрудники крайне недовольны работой компании. В частности, возникают вопросы о непрофессионализме риелторов и юристов Park Lane. Нотариусы (сознательно или из-за отсутствия надлежащих знаний) совершают немало ошибок в документах. В свою очередь, риелторы не владеют необходимой информацией, ведут себя нагло, не отвечают на звонки, а порой просто не являются на заранее условленные встречи.

Несмотря на то, что комиссия Park Lane уже сильно завышена (5% — что слишком много, другие агентства получают 2,5 или 2%), там не отказываются указывать некорректную стоимость имущества. Более того, под разными предлогами пытаются «сбить» комиссию как с продавца недвижимости, так и с покупателя.

Есть пример одного из механизмов обманывания клиентов «черными» риелторами, когда фигурантам намеренно дают ограниченное время для изучения документов. Если человек не разбирается в юридических тонкостях и не знаком с особенностями оформления документов при купле/продаже недвижимости, то он не сможет, например, отличить основной договор от предыдущего. То есть недобросовестный посредник может предоставить владельцам не тот документ, чтобы попытаться завладеть их имуществом. Схема работает просто: владелец не разбирается в юридических нюансах, находит посредника, обещающего уладить все вопросы и подготовить необходимые бумаги. Риелтор якобы находит людей, желающих купить недвижимость и готовых внести аванс. Но вместо предварительного договора купли-продажи владельцу дают на подписание основной договор. Из-за ограниченности времени, так как это намеренно делается в момент, собственник передает право владения недвижимостью другому только за сумму аванса.

Еще один вид мошенничества, который активно используют в Park Lane, которым руководит Виталий Пенц — это продажа несуществующей недвижимости, или уже приобретенной. Когда покупатель об этом узнает, его просто «спамят» объектами, которые в первую очередь не входили в сферу его интересов.

В других комментариях покупатели также неоднократно указывают, что квартиры показывают без присутствия собственников. Продажа квартиры без собственника — также одна из распространенных схем работы аферистов, в том числе компании Виталия Пенца. Огромное количество квартир было продано обманным путем, когда их хозяева отсутствовали. Особый интерес для мошенников представляют квартиры, стоящие без присмотра длительное время. Узнав о таком объекте, документы на квартиру подделывают через разветвленную сеть «дружественных» структур и как можно быстрее продают. Новые владельцы уверены, что недвижимость была приобретена законно, ведь у них есть все необходимые справки и документы. Судебные разбирательства по заявлению реального собственника могут длиться годами...

Несколько клиентов Park Lane, которым руководит Виталий Пенц, обвинили агентство в занижении цены на недвижимость без их разрешения. Из-за этого владельцы просто не смогли продать свое имущество.

«Черные» риелторы активно сотрудничают как с правоохранителями, так и со своими нотариусами. Именно поэтому следует очень ответственно и внимательно относиться к выбору посредника для продажи квартиры. А доверять следует только компаниям, которые имеют хорошую репутацию и ведут легальную деятельность, подтвержденную соответствующими документами и отзывами клиентов. Конечно, Park Lane Виталия Пенца в этот список не входит.

А теперь обратите внимание на комментарий выше. Действительно, нотариус Роман Олегович Падалка фигурирует в деле подделки документов. Тогда у пожилой жительницы Киева Клавдии Дунаевской путем подделки бумаг незаконно отобрали квартиру в центре города, которую затем перепродали. Женщину в течение одной недели дважды жестоко избили неизвестные мужчины. А потом она узнала, что в ее квартире довольно долго живут другие владельцы. Такую махинацию удалось совершить с помощью «двойника» пожилой женщины, заявившей о потере документов. Нотариус Роман Олегович Падалка, проводивший сделку купли-продажи, заявил, что к нему на оформление приходила именно настоящая пенсионерка. Впрочем, сама пожилая дама это отрицает. По идее, нотариус был соучастником мошенников. Следует отметить, что полиция не реагировала на заявления родственников и самой пострадавшей. Очевидно, имея в этом деле интерес... Кстати, эта информация также была тщательно «зачищена» в сети, ссылка, указанная в скриншоте, не работает. А среди десятков опубликовавших эту новость СМИ в архиве осталось всего несколько.

В Park Lane, которым руководит Виталий Пенц, активно используют и другую мошенническую схему — внесение задатка за недвижимость или всей суммы до подписания документов. Втираясь в доверие к покупателям, риелтор находит для них подходящий вариант по низкой стоимости. Но есть одно условие — нужно передать всю сумму еще до подписания документов. Или внести задаток. Или наоборот — предоставить все необходимые бумаги без задатков. Конечно, такие операции документально не подтверждаются и доказать свою правоту в суде практически невозможно.

Нередко мошенники делают поддельные документы и занимаются продажей недвижимости от имени недавно умерших людей. Особенно это стало актуальным с началом полномасштабного вторжения России. Не стоит забывать, что часть погибших на фронте — одинокие люди, не имеющие родственников. Впрочем, есть недвижимость... Это аморально, низко и грязно, однако злоумышленники используют все методы. Реализуя эту схему, риелторы и нотариусы действуют вместе — задним числом оформляя генеральную доверенность или завещание. Как видим, агентство Виталия Пенца способно на что угодно. Однако случай ниже показателен — риелтор оказалась обычной воровкой!

Не только клиенты жалуются на работу агентства, которым руководит Виталий Пенц. Множество бывших сотрудников Park Lane также недовольны менеджментом компании. Они обвиняют руководство в плохих условиях труда, давлении, ненормированном рабочем времени, отсутствии официального трудоустройства и пренебрежительном отношении. А коллег — в непрофессионализме. «Специалисты» меняются чуть ли не каждый день. Персонал набирают без опыта и элементарных навыков, даже не предоставляя рабочее место и офисную технику. Расходы на рекламу, передвижение по городу, связь, возлагают на самих работников, даже не имеющих тарифной ставки. Стоит только почитать отзывы. Один из бывших риелторов даже заметил, что в компании серьезно обучают давлению на клиентов, с этой целью менеджмент Park Lane даже разработал «методички» для работников.

На сайте Park Lane, которым руководит Виталий Пенц, свои «истории успеха» рассказывают руководители отделений компании. Молниеносную карьеру Виталия Пенца, который сразу после окончания вуза в Полтаве получил хорошую должность в столице, а через три года стал руководителем отдела и приобрел квартиру в Киеве, мы пропустим. Интересен стремительный успех Анжелики Липкинд, руководителя отдела продаж № 4 филиала АН Park Lane «На Театральной». Только за один месяц без соответствующих образования и опыта она из обычного парикмахера превратилась в «эксперта по недвижимости». Профессионализм руководства дает представление о таких же возможностях подчиненных...

Так, кто же такой этот Виталий Пенц? На своей странице в Facebook Виталий Пенц активно пиарится как волонтер. Впрочем, среди волонтеров его имя никому не известно. Более того, почему столь «патриотически настроенный» человек до сих пор не в рядах ВСУ? Подпадают ли руководители агентств по недвижимости также под бронь от мобилизации? Пенц призывного возраста, женат и имеет двоих детей. Так что абсолютно способен защищать свою Родину не в Facebook, а на поле боя. Впрочем, это вопрос риторический. Очевидно Виталий Пенц имеет достаточно хорошие связи с представителями власти, поэтому воевать ему не придется. К сожалению, в открытых источниках нет информации о состоянии директора Park Lane, ведь он не является политиком или госслужащим. Однако, согласно фото из соцсетей, становится очевидным, что Виталий Пенц — человек достаточно состоятельный. Опираясь на информацию выше, можно предположить, каким именно методом руководитель Park Lane Виталий Пенц нажил свое состояние.

Согласно данным открытых реестров, Виталий Пенц является основателем трех компаний — «агентство недвижимости „Парк Лейн“ Золотые Ворота» (агентства недвижимости), «прод Агро Трейд» (оптовая торговля зерном, необработанным табаком, семенами и кормами для животных) и «Парк Лейн» «Золотые Ворота» (агентства недвижимости). Согласно другому открытому реестру, это лицо является стороной в 5 судебных делах. Данные доступны с 2015 года, они законны и легальны. Судебные заседания были по таким предметам дел: отмена решений государственного регистратора о регистрации права собственности, признание недействительными договоров, признание права собственности, истребование имущества из чужого незаконного владения; признание недействительным решение участника, отмена решения государственного регистратора, признание недействительными документов; по заявлению ООО «Киевские энергетические услуги» к Пенцу В.Ф. о выдаче судебного приказа. То есть, как видим, все эти дела касаются деятельности Пенца и его компании Park Lane.

Название агентства (Park Lane) с английского переводится как «Парковый переулок». Примечательно, что независимо от города это то самое место, где обычно грабят прохожих. Очевидно, руководство агентства вложило собственный подтекст в название. последние годы значительно участились случаи мошенничества, связанные с деятельностью риелторов. Которые даже во время войны не сторонятся никаких методов, чтобы заработать на обманутых соотечественниках, иногда — на людях, вынужденно продающих свое имущество из-за смерти или увечья близких. Конечно, не нужно считать, что все агентства недвижимости стремятся обмануть людей и нажиться на этом, однако всегда нужно помнить о таких дельцах, как Виталий Пенц".