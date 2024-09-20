Криптобиржу BingX взломали хакеры: потери превышают $43 млн

20 сентября 2024 года хакеры взломали горячий кошелек криптовалютной биржи BingX. Потенциальные потери, по данным аналитиков PeckShield, превышают $43 млн. Вывод средств остановлен, пользователей призывают отозвать одобрение активных смарт-контрактов.

По данным исследователей, основную часть средств злоумышленники вывели из сетей Ethereum и BNB Chain. Также затронуты Arbitrum, Base, Optimism, Polygon, Avalanche, Fantom и другие. Похищенные активы хакеры обменивают на ETH и BNB.

Ущерб BingX после компрометации еще не оценен, но по примерным оценкам составляет около 10M$.

В целом, сейчас биржа функционирует в полной мере: терминал/спот/фьючи/стейкинг/лаунчпул и тд работают в прежнем режиме. Вводы/выводы будут доступны в течение 24 часов, по завершению обслуживания горячих кошельков.

Справка. Это не первый взлом бирж в истории. Ранее уже ломали:

• Binance (взлом на 540М$);

• WazirX (взлом на 235М$);

• OKX (взлом на 140М$);

• HTX (взлом на 100М$);

• Poloniex (взлом на 65М$)