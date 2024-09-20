Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 639 480 солдат

Война в Украине продолжается. Генштаб ВСУ поведал о потерях россиян на пятницу, 20 сентября.

Сообщается, что были ликвидированы уже 639 480 солдат.

Кроме этого информируется о таком уроне РФ: 8 725 танков, 17 132 боевые бронированные машины, 18 212 артиллерийских систем, 1 189 РСЗО, 949 средств ПВО, 369 самолетов, 328 вертолетов, 15 469 БПЛА оперативно-тактического уровня, 2 593 крылатые ракеты, 28 кораблей/катеров, одна подлодка, 24 898 единиц автомобильной техники и автоцистерн, а также 3 115 единиц специальной техники.

Ранее мы писали, что США позволят Украине удары вглубь РФ, но не ракетами ATACMS.