Рада переименовала более 320 населенных пунктов

Верховная Рада приняла постановление о переименовании 327 населенных пунктов в рамках декоммунизации и дерусификации в Украине. Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк в Telegram.

«Новое постановление об изменении названий 327 населенных пунктов принято без обсуждения. Но из варианта, который вчера голосовали, изъяли 6 населенных пунктов», — написал он и добавил, что за это проголосовал 281 народный избранник.

Согласно постановлению, переименовываются названия населенных пунктов, содержащих русские и советские нарративы или русифицированные названия. Речь идет о названиях, посвященных российским деятелям: Пушкино, Мичурина, Максима Горького, Кутузовка, Суворовое, Некрасовое и т.д.

Среди предложений переименования много названий, связанных с советскими праздниками или символикой. Например, это Первое Мая, Першотравенка, Первомайское, Первомайское, Першотравневое, Першотравенск, Маевкаи т.д.

Также изменяют названия городов:

— Новомосковск (Днепропетровская обл.) — Самар;

— Первомайск (Днепропетровская обл.) — Шахтерское;

— Первомайск (Луганская обл.) — Сокологорск;

— Молодогвардейск (Луганская обл.) — Атамановка;

— Северодонецк (Луганская обл.) — Северскодонецк;

— Червоноград (Львовская обл.) — Шептицкий;

— Дружба (Сумская обл.) — Хутор-Михайловский;

— Красноград (Харьковская обл.) — Берестин;

— Первомайский (Харьковская обл.) — Златополь;

— Ватутино (Черкасская обл.) — Багачево.

В свою очередь нардеп Алексей Гончаренко уточнил, что из постановления убрали города Южный, Южноукраинск, Павлоград, Синельниково и Первомайск.

Напомним, стало известно, нужно ли менять документы после переименования улиц в Киеве.