В Минприроды оценили качество воды в Киевской, Черниговской и Сумской областях

Качество воды в реке Десна на водозаборах Киевской области отвечает санитарным нормам. По данным Минприроды, никаких превышений по ключевым показателям, таким как пестициды, тяжелые металлы и органические соединения, не обнаружено. Об этом сообщает пресс-служба Минприроды.

На данный момент качество воды в реке Десна в районах водозаборов Киевской области остается в пределах нормы. В частности, в водозаборе Броваров зафиксировано химическое потребление кислорода на уровне 32,02 мг на кубический дециметр, что немного превышает норматив 30 мг. В Киеве этот показатель составляет 20,76 мг на кубический дециметр, а растворенный кислород — 6,02 мг, что также отвечает санитарным требованиям.

Превышения по содержанию пестицидов, полиароматических углеводородов, летучих органических соединений и тяжелых металлов не зафиксированы. Мора рыбы нет, а показатели аммонийного азота, нитритов и хлоридов соответствуют нормам.

По данным Киевводоканала, даже в случае загрязнения очистные сооружения способны справиться с возможными вызовами, поэтому качество питьевой воды для населения не ухудшится.

В то время как на Сумщине, в реке Сейм, фиксируется ухудшение качества воды, вероятный источник загрязнения — территория РФ. Наихудшие показатели — возле сел Пруды и Мутин, где потребление кислорода составляет более 100 мг на кубический дециметр. Однако в Черниговской области ситуация улучшается, большинство показателей в норме.

Качество воды реки Десна в Черниговской области тоже улучшается, все показатели соответствуют санитарным нормам.

Напомним, качество воды в Киеве в норме.