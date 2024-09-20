Россияне заминировали дамбы в Белгородской области

Российские войска заминировали дамбы в Белгородской области. Речь может идти о провокациях с целью обвинить Украину в экологических и гуманитарных последствиях. Такое заявление сделал представитель оперативно-тактической группировки «Харьков» Виталий Саранцев.

По его словам, россияне не только активно строят оборонительные фортификации вокруг Белгорода, но и активно минируют гидросооружения общего и специального назначения.

«Это можно расценить как „закладку“ на будущее. Если, например, ситуация резко изменится и россиянам придется взрывать дамбы, чтобы затормозить продвижение сил обороны Украины, а можно предположить и то, что РФ готовит провокации на гидротехнических сооружениях, чтобы в дальнейшем обвинить Украину в экологических и гуманитарных последствиях», — рассказал Саранцев.

По его мнению, такие действия могут быть использованы для мобилизации населения и отвлечения внимания от внутренних проблем. При этом подрыв дамб может привести к масштабным наводнениям, затоплению населенных пунктов и экологической катастрофе.

Напомним, в июне минувшего года оккупанты подорвали Каховскую ГЭС.