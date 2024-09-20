Глава МИД Польши предлагает отдать Крым под мандат ООН: в Меджлисе отреагировали

Заявление министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского относительно того, что Крым можно передать под мандат ООН — недопустимо. Об этом заявил глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

Накануне министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Крым играет решающую роль в вопросе о возможных мирных переговорах между Украиной и Россией. Именно поэтому одним из вариантов решения вопроса о полуострове может стать передача его под мандат ООН.

«Крым символически важен для России, особенно для Путина, но стратегически важен для Украины. Я не вижу, как можно достичь мира без демилитаризации Крыма», — заявил он.

«Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский публично предположил, что для прекращения войны России против Украины, наше государство должно уступить Крым. Иначе расценить слова польского дипломата не представляется возможным», — заявил Чубаров.

По его словам, Меджлис крымскотатарского народа считает подобные заявления недопустимыми и циничными. Они ведь не отвечают национальным интересам Украины, а также правам и интересам коренного крымскотатарского народа Украины.

В Меджлисе напомнили, что согласно национальному законодательству Украины и международному праву «законными жителями» Крыма являются исключительно граждане Украины и лица, законно оформившие свое постоянное или временное пребывание на украинской территории, что подтверждается в установленном украинским законодательством порядке. Поэтому другие попытки установления законности проживания человека в украинском Крыму не нужны и нецелесообразны.

«Крым — это временно оккупированная территория Украины и первым шагом к установлению мира должен быть вывод российских оккупационных войск с территории полуострова», — говорится в заявлении.

Напомним, Эрдоган заявил, что Крым должен быть возвращен под контроль Украины.