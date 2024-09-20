Британцы придумали, как «отбить» желание употреблять алкоголь

Эксперты из Лондонского университета в Великобритании придумали, как «отбить» желание употреблять алкоголь. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что ученые изобрели способ изменить привычки пьющих людей и побудить их уменьшить потребление алкоголя.

Все просто: по словам специалистов, такого эффекта можно достичь, указывая калорийность напитков на их этикетках.

В ходе опыта британцы изучили ответы 4 683 местных жителей желая узнать, как маркировка калорийности на спиртном влияет на отношение людей к такой продукции.

В итоге оказалось, что сразу 54% ​​опрошенных, употребляющих много алкоголя (определенных как «опасные пьющие» в опросе), поведали, что изменили бы свой рацион, если бы были введены этикетки с указанием калорийности.

При этом, добавляется, что на вопрос о конкретных изменениях в поведении 27% людей признались, что выберут менее калорийные напитки, а 18% сказали, что будут реже употреблять любой алкоголь в целом.

Также 58% опрошенных рассказали, что маркировка калорий была бы полезной, а 64% согласились, что ее следует предоставлять в магазинах и супермаркетах.

Сказано, что сразу 52% людей считают, что калорийность следует предоставлять в пабах, барах и ресторанах.

Были оценены и знания людей о калорийности алкогольных напитков.

Выяснилось, что любители спиртного чаще точно оценивали количество калорий в пиве, вине, сидре и крепких спиртных напитках по сравнению с теми, кто пьет умеренно или не пьет вообще.

Резюмируется: «Примерно 9% калорий, потребляемых мужчинами и 5% женщинами, поступают из алкогольных напитков. Поэтому маркировка калорийности алкоголя может внести скромный вклад в помощь людям в поддержании здорового веса».

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