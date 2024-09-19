Украину не склоняют к переговорам с Россией, заморозки войны тоже не будет, — Подоляк

Запад не склоняет Украину к переговорам с Российской Федерацией (РФ), но периодически такие «волны» в иностранных СМИ будут появляться. В том же числе не стоит рассчитывать на замораживание войны. Об этом рассказал советник главы Офиса президента (ОП) Михаил Подоляк.

«Я, честно говоря, понимаю, что периодически такие волны (в западных СМИ, — ред.) будут. Потому что эти же люди они же шахматисты. Я так называю с иронией. Потому что они все сидят за большой шахматной доской, находятся в 10 тысячах километров от войны, не осознают что это такое, что такое Россия», — пояснил Подоляк, впрочем, отметил, что никакого давления на Украину нет.

По словам советника главы Офиса президента, за 2,5 года полномасштабной войны Россия не смогла продемонстрировать то, чего все остальные боялись. Прогнозы с быстрой оккупацией Украины не осуществились и врагу уже точно не удастся это реализовать.

В том же числе Запад понимает, что Украина эффективно воюет даже при ограниченных ресурсах, в связи с чем давление на Киев было бы странным.

В то же время любая заморозка войны только законсервирует политическую систему в России и враг будет только ускорять эскалацию, усиливать свою армию, искать ресурсные возможности и активно инвестировать в пропаганду. Последняя же будет влиять на западное общество, чтобы те прекратили становиться на сторону Украины.

«И мы будем иметь с вами следующий этап войны. Более масштабный, гораздо более агрессивный», — добавил Подоляк.

Напомним, Подоляк назвал главные положения плана победы Украины.