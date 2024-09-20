Ученые рассказали, как темная материя влияет на Марс

Эксперты из Массачусетского технологического института в США узнали о Марсе кое-что новое. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что микроскопические черные дыры из темной материи могут воздействовать на движение «красной планеты».

Поясняется, что темная материя невидима в электромагнитном спектре, но, есть мнение, что она оказывает гравитационное воздействие, влияющее на движение звезд и галактик.

Так, говорят ученые, по одной из сегодняшних версий, темная материя существует в виде крошечных сверхплотных сгустков, называемых первичными черными дырами.

Сказано о том, что, в отличие от обычных черных дыр, данные гипотетические объекты образовались сразу после Большого взрыва и рассеялись по космосу по мере расширения и охлаждения Вселенной.

Американцы поведали, что первичные черные дыры должны были сжать огромное количество массы в крошечное пространство.

Отмечается: «Большинство этих первичных черных дыр могли быть размером с один атом и тяжелыми как самые большие астероиды. Эти крошечные гиганты могли бы оказывать гравитационное воздействие, которое могло бы объяснить по крайней мере часть темной материи».

В ходе опыта специалисты создали относительно простую модель Солнечной системы, учитывающую орбиты и гравитационное взаимодействие между всеми планетами и некоторыми из крупнейших лун.

Они также рассчитали скорость, с которой первичная черная дыра должна проходить через Солнечную систему, на основе количества темной материи, которая, по оценкам, находится в данной области пространства, и массы проходящей черной дыры.

Беря во внимание эту скорость, были смоделированы различные черные дыры астероидной массы, пролетающие через Солнечную систему под разными углами и со скоростью около 250 километров в секунду.

Оказалось, что если первичная черная дыра пройдет в нескольких сотнях миллионов километров от Марса, то эта встреча вызовет «колебание» или небольшое отклонение орбиты планеты.

Добавляется, что в течение нескольких лет после такой встречи орбита Марса должна сместиться примерно на метр.

Такое колебание может быть обнаружено различными высокоточными приборами, которые сегодня отслеживают Марс.

Резюмируется, что данные колебания удастся зафиксировать в ближайшие десятилетия по мере развития более совершенной техники.

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