Китайцы поведали о небывалой пользе кофе

Эксперты из университета Сучжоу в Китае поведали об уникальной пользе кофе. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что регулярное употребление умеренного количества кофе и кофеина может оказывать защитное действие против развития множественных кардиометаболических заболеваний, включая диабет второго типа, ишемическую болезнь сердца и инсульт.

Было установлено, что небольшие дозы кофеина снижают риск кардиометаболической мультиморбидности, то есть появления в организме двух хронических болезней, связанных с обменом веществ и сердечнососудистой системой.

Ученые рассказали о том, что употребление трех чашек кофе или 200-300 мг кофеина в день может помочь снизить риск развития кардиометаболической мультиморбидности у людей без каких-либо кардиометаболических заболеваний.

Оказалось, что по сравнению с теми, кто не пьет кофе вообще, употребление трех кружек в день снижает риск кардиометаболической мультиморбидности на 48,1%.

Такие результаты базируются на оценке медицинских данных более 172,3 тыс. человек проекта UK Biobank.

Резюмируется, что привычка пить кофе каждый день может буквально спасти жизнь, поскольку у пациентов с кардиометаболической мультиморбидности риск летального исхода от любых причин повышается в четыре-семь раз по сравнению со здоровыми людьми.

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