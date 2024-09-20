Развеян популярный миф об одиночестве

Эксперты из Медицинского университета Гуанчжоу и университета Сунь Ятсена в Китае при участии своих коллег из Тулейнского университета в США развенчали популярный миф об одиночестве. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что оно не настолько опасно для нашего здоровья, как полагалось ранее.

До этого считалось, что такое состояние способно вызывать и усугублять такие психические проблемы, как депрессия, тревога и бессонница. Говорилось и о связи одиночества с гипертонией, нарушениями пищеварения и даже с преждевременным уходом из жизни.

Сейчас же ученые установили, что некоторые заболевания, связанные с одиночеством, с большей вероятностью могут быть вызваны чем-то другим.

Во время опыта исследователи проанализировали биомедицинские данные сотен тысяч людей в Китае, США и Великобритании.

В итоге оказалось, что люди, чаще сообщавшие о чувстве одиночества, вероятно, подвергались повышенному риску развития трех десятков заболеваний.

Также был проведен статистический анализ 26 из этого списка болезней с помощью генетической информации пациентов.

Было установлено, что многие из диагнозов были вызваны не одиночеством, а другими факторами.

Резюмируется, что одиночество действительно способствует развитию депрессии и другим эмоциональным расстройствам, но другие болезни имеют иное, не связанное с одиночеством происхождение.

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