Трамп оценил перспективы ведения бизнеса с Россией и Китаем

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп сделал новое неоднозначное заявление. Он заговорил о ведении бизнеса с Россией и Китаем.

Политик, среди прочего, сказал: «Вести бизнес с Китаем – это хорошо, однако нужно иметь справедливую долю ведения бизнеса с Россией. У них так много полезных ископаемых, размер их территории, в четыре раза больше, чем у США».

Бывший глава государства добавил: «Мы можем вести отличный бизнес, и все останутся счастливы».

Ранее Трамп сделал новое заявление о войне в Украине.