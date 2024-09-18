Украинцев уверяют, что рост экономики ускорился

Украинцам сообщили, что рост экономики в нашей стране ускорился. Появились официальные цифры.

Их приводит министерство экономики.

Сказано о том, что в августе рост ускорился до 3,5% (±1%).

Всего за восемь месяцев 2024-го года рост ВВП оценивается на уровне 3,9% (±1%) по сравнению с аналогичным периодом 2023-го года.

Министр экономики Юлия Свириденко поведала следующее: «Основной вклад в рост экономики добавила промышленность и положительная динамика в транспорте, строительстве и внутренней торговле. Кроме того, в августе впервые за последние три месяца бизнес улучшил оценки деятельности на ближайшую перспективу».

Добавляется: «Впервые за последние два месяца улучшились потребительские настроения. Это обусловлено минимальными веерными отключениями электроэнергии в течение месяца».

Информируется, что динамика роста экономики за первые восемь месяцев этого года на уровне 3,9% сейчас соответствует обновленному правительственному прогнозу.

Рост реального ВВП по итогам 2024-го года прогнозируется на уровне 3,5%.

Чиновница отметила, что в августе положительные тенденции промышленности сформировались благодаря стабильному доступу предприятий к электроэнергии.

Резюмируется: «Падение объемов производства в сельском хозяйстве повлекло за собой меньшие объемы урожая яровых культур по сравнению с прошлым годом. На это повлияли погодные условия в период вегетации и созревания растений. Дефицит квалифицированных специалистов негативно влияет на ожидания бизнеса и сдерживает их экономическую активность, сообщили в пресс-службе министерства».

Ранее мы писали, что инфляция в Украине подскочила до максимума за год.