Норвегия обнаружила скачок радиации на границе с РФ

Норвежское агентство по радиационной и ядерной безопасности (DSA) зафиксировало повышение радиации выше нормы на границе с Россией. Об этом ведомство сообщило во вторник, 17 сентября.

Так, в пробах двух станций радиационного наблюдения Викшефьелль и Сванхоуд были обнаружены следы цезия-137 — радиоактивного изотопа, выделяемого при распаде урана-235, входящего в состав топлива для атомных реакторов и начинки для ядерного оружия.

«Концентрация, определенная путем измерения, не представляет опасности для человека и окружающей среды. Другие радионуклиды техногенного характера обнаружены не были», — говорится в сообщении.

Издание Barrents Observer отмечает, что источник появления цезия-137 неясен. В Баренцевом море работают несколько атомных ледоколов, а также атомные подлодки, которые с 16 сентября вышли на крупнейшие со времен холодной войны учения Океан-2024. Тем не менее маловероятно, чтобы утечка цезия-137 произошла на реакторе, который работает в море.

При этом издание напоминает, что повышение радиации может быть связано с разработкой или испытаниями российской ракеты с ядерным двигателем Буревестник. Полигон для ее запуска находится на архипелаге Новая Земля, где СССР до 1990 года проводил ядерные испытания.

Утверждается, что все лето и в начале осени на Новой Земле активно работали российские специалисты по ядерному оружию. На арктический архипелаг приходили спецкорабли Росатома, а в аэропорту Рогачево на Новой Земле были замечены военно-транспортные самолеты Ил-76. Официально об испытаниях Буревестника не сообщалось.

Напомним, на одном из французских заводов произошла утечка радиации.