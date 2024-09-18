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Новости > Буданов заявил о «кратном увеличении» наземных дронов на войне

Буданов заявил о «кратном увеличении» наземных дронов на войне

Агата Кловская
18.09.24 10:16
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Буданов заявил о «кратном увеличении» наземных дронов на войне

На войне, которую начала Россия, начался новый этап вооружения. Речь об использовании наземных дронов. Об этом сообщил руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов в интервью The Economist.

По его словам, во время войны следует ожидать развития технологий. По его мнению, это простое объяснение, которое не все говорят в голос.

«Дрон страха не имеют. Сейчас уже пошел новый этап — наземные работы, но они только начали давать о себе знать. Я думаю, за этот календарный год их количество кратно вырастет. Потому что люди не спешат идти в бой, скажем так. Если можно послать дрон, 10 дронов или одного солдата, всегда выберут послать 10 дронов, поверьте мне», — сказал Буданов.

Он отметил, что развитие технологий и технологические инновации всегда несут контрмеры.

«Это всегда идет рядом, поверьте мне. Если кто-то развивает дроны, то кто-то будет развивать радиоэлектронную борьбу, и наоборот. Но поскольку, как я вам говорю, дроны стали визитной карточкой этой войны и будут влиять на все войны, пожалуй, ближайшие 50 лет, это точно — значит, эти две технологии всегда будут идти рядом, развитие технологий и развитие борьбы с ними, то есть РЭБ», — подчеркнул Буданов.

Напомним, Буданов рассказал о послевоенных вызовах для Украины.

Тэги: Кирилл Буданов, дроны

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