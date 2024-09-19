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Новости > Ученые впервые воспроизвели «пауков» Марса

Ученые впервые воспроизвели «пауков» Марса

Александр Панько
19.09.24 10:44
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Ученые впервые воспроизвели «пауков» Марса

Эксперты из Лаборатории реактивного движения NASA в США впервые в истории воспроизвели «пауков» Марса в лабораторных условиях. Они объяснили этот феномен.

В отчете ученых сказано, что марсианские «пауки» представляют собой геологическую особенность, напоминающую больших черных паукообразных на поверхности «красной планеты».

Добавляется, что такие узоры на ландшафте могут достигать километра в диаметре.

Напоминается, что орбитальные аппараты впервые заметили их еще в 2003-м году.

Информируется, что сперва данные неподвижные объекты являлись абсолютной загадкой, но со временем исследователи космоса узнали, что такие «пауки» образуются, когда лед из углекислого газа на поверхности планеты внезапно сублимируется, то есть превращается в газ без предварительного расплавления в жидкость.

Говорится, что во время марсианской весны солнечный свет проходит сквозь пласты замерзшего углекислого газа, нагревая почву под ним, что заставляет часть льда испаряться, создавая давление.

Отмечается: «Когда оно становится слишком сильным, газ вырывается наружу, увлекая за собой потоки темной пыли. Частицы грунта оставляют на поверхность характерные «многоногие» следы».

Теперь же исследователи воспроизвели данный процесс в меньшем масштабе с помощью лабораторной камеры. Они поместили в контейнер имитацию марсианского грунта и покрыли его замерзшим углекислым газом, после чего смесь нагрели специальной лампой.

В итоге было обнаружено требуемое сочетание условий, «пауку» позволившее образоваться, а сама реакция заняла примерно десять минут.

Резюмируется, что новое открытие дало возможность лучше понять процессы марсианского климата и геологии.

Ранее американцы объяснили, куда девается вода с Марса.

Тэги: ученые, мир, космос, Марс, наука

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