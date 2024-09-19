Поляки нашли новую экзопланету в созвездии Большой Медведицы

Эксперты из университета Николая Коперника в Торуни (Польша) обнаружили новую экзопланету в созвездии Большой Медведицы. Появились данные их отчета.
В нем сказано о том, что новое небесное тело значительно больше крупнейших объектов Солнечной системы.
Добавляется, что масса данной экзопланеты сразу в одиннадцать раз больше, чем масса Юпитера, а полный оборот вокруг звезды она завершает за четырнадцать лет.
Сказано также, что она располагается на расстоянии шести астрономических единиц от своей звезды и имеет температуру около минус 100 градусов.
В ходе своей работы ученые применили метод доплеровских наблюдений, который фиксирует изменения в движении звезды под влиянием гравитации планет.
Резюмируется, что проведенные наблюдения велись несколько лет при помощи различных телескопов.
Ранее ученые обнаружили в глубинах космоса кое-что странное.