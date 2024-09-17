В ООН рассказали, как должна завершиться война в Украине

Спикер генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик рассказал о том, как должна завершиться война в Украине. По его словам, мир должен наступить с соблюдением международно-признанных границ в нашей стране, передает «Укринформ».

Чиновник сказал: «Я просто повторю нашу позицию, которая заключается в том, что мы хотим, чтобы эта война закончилась в соответствии с международным правом, в соответствии с Уставом ООН и в соответствии с территориальной целостностью Украины».

Кроме этого он добавил, что «ответный комментарий – это не реакция на заявления политиков, а позиция руководства ООН».

Ранее россияне казнили украинского военного жутким способом.