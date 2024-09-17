Как отбивать штурмы на покровском направлении, когда тебе на бригаду дают на неделю 10 мин 120 мм!, – военная корреспондентка ТСН

Криком души, иначе не назовешь сообщение военной журналистки ТСН Юлии Кириенко-Мериновой в Facebook, уже получившей сотни репостов.

Юлия Кириенко – военная корреспондентка, на линии фронта работает с 2014-го, освещает события на передовой в горячих точках. Муж Юлии защищает Украину в рядах ВСУ с первых дней войны. В марте 2022 года его наградили медалью "За мужество". Именно он разбил голову колонны вражеских танков, шедшую на Бровары в начале полномасштабного вторжения. В марте 2022 года съемочная группа с Юлией Кириенко попала под вражеский обстрел на севере Киевщины.

«Где будет линия фронта без Покровска и Селидово, а заодно и Угледара? У нас нет мин. Почему вы об этом молчите в своих эфирах? », сказал мне один командир подразделения накануне.» – обращается к публике журналистка.

«Фронт переживает снарядный голод. Такой ситуации с минами, как сейчас не было никогда – говорят мне воины.

А минобороны что? Так, крайний год обошлись без коррупционных скандалов вроде яиц по 17 гривен. Зато другие контракты на закупку оружия выполняются не более 10%».