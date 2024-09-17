Хоббихорсинг: в Германии прошел чемпионат по самому идиотскому виду спорта

В Германии состоялся первый чемпионат страны по хоббихорсингу. Мероприятие прошло в Олимпийском легкоатлетическом центре во Франкфурте-на-Майне.

Около тысячи зрителей чемпионата по хоббихорсингу собралось, чтобы увидеть «жокеев», скачущих на деревянных палках с головами лошадей.

В соревнованиях по хоббихорсингу приняли участие 300 человек, самому младшему из которых всего 4 года.