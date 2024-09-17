Зеленский озвучил стратегический приоритет для украинской армии

Украинская армия должна быть снабжена дронами. Это не просто нечто тактическое, это стратегический приоритет. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский.

«Неизменно работаем, чтобы у Украины было достаточно сил и средств для производства и поставки дронов», — подчеркнул президент.

Зеленский отметил, что как бы в мире ни изменялась ситуация или обстоятельства, украинские воины должны получать все то, что необходимо для успешных защитных и активных действий.

«Обеспечение дронами — это не просто что-то тактическое, это стратегический приоритет, и я благодарю всех, кто с этим работает. А особенно тех, кто помогает нашим войскам освоить новые тактики работы с дронами», — подчеркнул глава государства.

Напомним, план победы Украины в войне с Россией готов более чем на 90%.