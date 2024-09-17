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Новости > Москва перебросила под Курск почти 40 тысяч солдат, — FT

Москва перебросила под Курск почти 40 тысяч солдат, — FT

Александр Панько
17.09.24 12:24
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Москва перебросила под Курск почти 40 тысяч солдат, — FT

Несмотря на неловкую ситуацию, связанную с операцией ВСУ в Курской области Владимир Путин не счел нужным вывести свои наиболее подготовленные штурмовые силы из Донецкой области. Но это придется сделать, чтобы попытаться добиться успеха. Об этом сообщает Financial Times.

Первоначально Москва полагалась на пограничные войска и призывников, пытаясь сдержать операцию Украины, а затем усилила их более боеспособными подразделениями.

«Кроме нескольких бригад морской пехоты, мы не привезли туда никаких хороших новых резервов, — сказал человек, близкий к российскому военному истеблишменту. — Мы их наскребали отовсюду».

Руководство Украины все еще надеется, что России в конечном итоге придется отвести дополнительные войска с восточного фронта. Высокопоставленный представитель украинской военной разведки заявил, что Россия уже направила 38 тысяч человек, включая штурмовые бригады, переброшенные с юга Украины, но контратака «все еще не была крупномасштабной».

Но Москве нужно будет отправить больше своих закаленных в боях штурмовых бригад, чтобы добиться чего-то большего, чем «тактические» успехи, добавил чиновник.

Представитель украинского оборонного ведомства заявил, что Украина не планирует занимать новые территории в Курской области, а вместо этого работает над укреплением и защитой своих флангов. По его словам, Курская операция всегда планировалась таким образом, чтобы обеспечить украинским войскам возможность быстрого отступления в случае обострения ситуации.

Украинские войска добились тактической победы, поднявшей боевой дух, когда они захватили около 1200 кв. км российской территории после внезапного нападения 6 августа. Операция помогла восстановить некоторую веру в наступательный потенциал Украины, изменив трактовку войны.

Напомним, в двух районах Курской области объявили обязательную эвакуацию.

Тэги: Москва, войска, Курская область

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