В Броварах водитель сбил на пешеходном переходе трех женщин

В Киевской области водитель Skoda сбил на нерегулируемом пешеходном переходе трех женщин в возрасте 53, 60 и 84 лет. Протерпевших госпитализировали. Об этом сообщила полиция Киевской области.

ДТП произошло 15 сентября около 19:30 на улице Ярослава Мудрого. 37-летний водитель не заметил пешеходов и совершил наезд. Пострадавшие переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

По факту нарушения правил безопасности дорожного движения следователи открыли досудебное расследование.

Напомним, в Броварах пьяный полицейский сбил людей на «зебре».