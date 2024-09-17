Синоптики поведали, чем будет радовать погода украинцев в ближайшие дни

Синоптики поведали о том, какая погода ждет украинцев в ближайшие дни. Появился прогноз Гидрометцентра.

Сообщается, что во вторник, 17 сентября, на большей части нашей страны будет сухо, только в Закарпатской, Одесской областях и Крыму местами пройдут кратковременные дожди с грозой. Ветер восточный, 7-12 м/с, днем в юго-восточной части, в Харьковской и Кировоградской областях местами порывы 15-20 м/с.

Ночью плюс 14-19, на западе Украины 9-14 тепла. Днем плюс 22-27, на Закарпатье и Прикарпатье 16-21 тепла.

В Киеве завтра будет сухо. Ветер восточный, 7-12 м/с. Ночью плюс 15-17, днем 24-26 тепла.

Информируется, что в среду, 18 сентября, по стране, за исключением северных и западных областей, местами, а днем на юге повсеместно, пройдут кратковременные дожди с грозой. Ветер восточный, северо-восточный, 7-12 м/с, на юге и юго-востоке страны местами порывы 15-20 м/с.

Ночью плюс 12-17, в западных областях 9-14 тепла. Днем плюс 20-25.

В украинской столице послезавтра будет без осадков. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Ночью 15-17, днем 22-24 тепла.

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