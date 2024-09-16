Тито Джексон, брат Майкла Джексона, умер из-за сердечного приступа

Умер брат Майкла Джексона и участник группы The Jackson 5 Тито Джексон. Об этом пишет Entertainment Tonight.

Тито Джексону было 70 лет. Официальная причина смерти не называется, однако друг семьи Стив Мэннинг считает, что у него случился сердечный приступ.

Тито Джексон вместе с братьями Майклом, Джермейном, Джеки и Марлоном был одним из основателей The Jackson 5.

Группа является одним из величайших феноменов популярной музыки начала 70-х годов: они стали первым в истории коллективом, чьи первые четыре сингла возглавили вершину Американского Чарта.