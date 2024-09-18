Ученые рассказали об изменении климата в Антарктиде

Эксперты из Института тропосферных исследований имени Лейбница в Германии поведали об изменении климата в Антарктиде. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что вторжение теплого воздуха из низких широт ускорило изменение климата в регионе в прошлом году.

Во время своей работы ученые оценили результаты атмосферных измерений в Антарктиде, проводившихся с января по декабрь 2023-го года с помощью платформы OCEANET-Atmosphere.

Поясняется, что данный инструмент объединяет многоволновой лидар, радар, микроволновой радиометр и доплеровский лидар для наблюдений за облаками и атмосферными аэрозолями, включая турбулентные воздушные потоки.

Было выявлено два случая аномального притока теплых воздушных масс в прошлом году. Первый произошел в апреле и вызвал интенсивный снегопад, обеспечивший 10% от общего объема выпавшего за год снега. Второе потепление случилось в начале июля и повысило температуру до минус 2,3 градуса, что стало самым высоким показателем с начала непрерывных метеорологических наблюдений в 1982-м году.

Добавляется, что температурный максимум зафиксировали в разгар зимы и полярной ночи в Южном полушарии. Насторлько высокие температуры привели к переохлажденной мороси. На поверхности образовался слой прозрачного льда толщиной около двух миллиметров на снежном покрове.

Сказано, что измерения лидара тоже продемонстрировали аномально высокую концентрацию вулканических аэрозолей в стратосфере (между девятью и семнадцатью километрами над нашей планетой). Эта пыль состояла из сульфатных частиц и, скорее всего, была связана с извержением вулкана Хунга Тонга-Хунга Хаапай в январе 2022-го года.

Ранее ученые поведали, где на нашей планете самый чистый воздух.