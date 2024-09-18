Фотонный газ: немцы создали новое состояние материи

Эксперты из Боннского университета в Германии впервые в истории создали новое состояние материи. Это фотонный газ.

Уточняется, что он полностью состоит из чистого света.

Во время своего опыта специалисты выпускали лазерные лучи в отражающий контейнер, заполненный красителем.

Сообщается, что столкновение с его молекулами заставило фотоны в луче охлаждаться и превращаться в сущность, известную как конденсат Бозе-Эйнштейна.

В отчете говорится: «Существование в форме конденсата приводит к тому, что положение частиц в газе становится крайне неопределенным».

Добавляется: «В итоге места, которые каждая частица могла бы занимать, становятся больше по площади, чем пространства между самими частицами. Вместо дискретных (отдельных) объектов перекрывающиеся фотоны в газе действуют так, как будто они являются одной гигантской одномерной частицей».

Информируется о том, что, нанеся прозрачный полимер на отражающие стенки контейнера, исследователи смогли настроить способ отражения света таким образом, чтобы он эффективно конденсировался в одном измерении.

Резюмируется: изучение различий фотонного газа в разных измерениях может помочь исследователям обнаружить еще не открытые квантовые оптические эффекты.

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