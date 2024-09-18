Эксперты из Мадридского университета Комплутенсе в Испании поведали, что этой осенью у Земли появится еще один спутник. Им станет астероид 2024 PT 5.

Говорится, что многие астероиды попадают на эллиптические траектории вокруг нашей планеты и остаются на них в течение некоторого времени.

Сейчас же ученые изучили небольшой объект, открытый в августе этого года как потенциально опасный для нашей планеты.

Предполагается, что астероид не угрожает планете, однако он подойдет достаточно близко, что быть захваченным земной гравитацией.

Информируется, что 2024 PT 5 совершит полный оборот вокруг Земли за 53 дня, начав движение в конце сентября и покинув околоземное пространство в середине ноября.

Ожидается, что объект прилетел из пояса астероидов Арджуна.

Резюмируется, что 2024 PT 5 не является куском космического мусора и имеет естественное происхождение.

Ранее космические туристы поднялись на максимальную высоту.