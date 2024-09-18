Стало известно о небывалой пользе голландских сыров

Эксперты из Вагенингенского университета в Нидерландах поведали о пользе таких голландских сыров как гауда. Появились данные их отчета.

В нем сказано, что их употребление увеличивает скорость обработки информации в мозге пожилых людей.

В опыте участвовали пожилые подопытные, которые сообщили о своем рационе, сделав акцент на количество потребляемых сыров.

Люди прошли ряд когнитивных тестов для оценки их памяти, внимания и навыков мышления.

В итоге выяснилось, что увеличение ежедневной порции голландского сыра всего на тридцать граммов может привести к заметным улучшениям в скорости обработки информации и исполнительных функциях мозга.

Отмечается, что подобный эффект обусловлен наличием в сыре кисломолочных бактерий, витамина K2 и биоактивных пептидов, полезных для мозга.

Указывается также, что пептидами, оказывающими благотворное влияние на сердечнососудистую, пищеварительную, иммунную и нервную системы, богат сыр гауда средней выдержки. Эти природные молекулы также помогают снижать артериальное давление.

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