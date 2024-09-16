Путин и подобные ему могут разделить мир, — Зеленский

После начала полномасштабной войны в Украине Европа и мир должны жить в единстве. Если этого не будет, есть риск раздела мира. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью Фариду Закарию на CNN.

Он отметил, что «война изменила всех нас», но самое важное, чтобы она смогла изменить Европу и мир. В противном случае Путин и ему подобные могут разделить мир.

«Они должны понимать, что война близка. Иначе, если она не изменит Европу и мир, если мир этого не поймет — что мы должны жить в единстве — в противном случае Путин или похожие на него парни, вы знаете их, могут разделить мир и съесть его части как пирог. Поэтому нам нужно это единство», — подчеркнул Зеленский.

Он выразил надежду, что война в Украине изменила сознание людей и в том числе сознание лидеров мировых государств.

Напомним, Зеленский сообщил детали плана победы Украины.