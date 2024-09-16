Трамп сделал новое заявление о войне в Украине

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что «с помощью силы и мудрости» урегулирует войну между Россией и Украиной. Об этом он сказал на конференции Ялтинской европейской стратегии YES, передает Интерфакс-Украина.

«Я очень хорошо знаю президента Путина, я очень хорошо знаю президента Зеленского, и я думаю, что это нужно сделать (урегулировать войну), и мы должны сделать это, и сделать это с помощью силы и мудрости», — сказал он в обращении к участникам встречи, записанному по просьбе экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона. Также Трамп добавил, что президентские выборы в США многое изменят в войне. «Через 53 дня у нас выборы. Они многое изменят, в том числе и по этой войне», — сказал политик.

Напомним, Трамп ушел от ответа, желает ли победы Украины в войне против России.