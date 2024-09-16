Турция без колебаний поддерживает Украину, — МИД

Турция без колебаний поддерживает Украину, как своего соседа и братскую страну, и стремится к скорейшему завершению войны, которое должно состояться на основе уважения к «легитимным и законным интересам украинского народа», заявил генеральный директор по вопросам международной безопасности Министерства иностранных дел Турции Басат Озтюрк. Об этом сообщает Голос Америки.

«Мы считаем весь украинский народ также нашими сестрами и братьями, и потому я действительно болею за них всем сердцем. Поэтому мы не хотим затягивать эту войну, — добавил он. — Конечно, это не значит, что Украина должна сдаться».

В то же время окончание войны нужно искать в мирных переговорах, результатом которых, по словам посла, должен стать сбалансированный результат.

«Ни одна война не продолжалась вечно. В условиях заключения мира этой войны также должно быть безусловно соблюдение легитимных и законных интересов украинского народа. Но мы тоже должны это понять. Мы должны иметь сбалансированный результат этих мирных переговоров», — сказал посол в своей речи.

Напомним, Эрдоган заявил, что Крым должен быть возвращен под контроль Украины.