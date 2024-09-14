Сын Усамы бен Ладена возрождает «Аль-Каиду»

Сын Усамы бен Ладена - Хамза бен Ладен - жив, возрождает «Аль-Каиду» и собирается продолжить дело отца. Об этом пишет The Mirror.

О его ликвидации в 2019 году заявлял президент США Трамп, однако новые разведданные свидетельствуют о том, что Хамза бен Ладен всё ещё жив.

Как сообщается, он находится в афганском Джелалабаде, в 150 км от Кабула. Вместе со своим братом Абдуллой бен Ладеном Хамза организовал десять лагерей «Аль-Каиды» для подготовки террористов и поддерживает связи с Талибаном.

«Хамза полон решимости продолжить дело своего отца. Под его командованием “Аль-Каида” перегруппировывается и готовится к будущим атакам на западные цели», - говорится в статье.