Стало известно о небывалой пользе козьего молока

Эксперты из Индийского университета сельского хозяйства и технологий поведали о небывалой пользе козьего молока. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что для людей с непереносимостью лактозы оно полезнее, чем коровье.

Подчеркивается, что козье молоко отлично усваивается и улучшает работу желудочно-кишечного тракта.

Информируется при этом, что одним из его преимуществ является их благотворное воздействие на органы пищеварения.

В нем содержатся полезные бактерии, легкоусвояемые жиры и белки, которые способствуют нормализации работы кишечника.

Ученые сообщают, что козье молоко может быть полезным для людей с непереносимостью лактозы.

Дело в том, что концентрация этого молочного сахара, который сложно усваивается некоторыми людьми, в козьем молоке снижена.

Такое свойство помогает предотвратить боли в животе, а также избавиться от вздутия и метеоризма.

Было выявлено, что козье молоко способно облегчить симптомы раздраженного кишечника и воспалительных заболеваний ЖКТ, а также улучшить состояние кожи, костей и стабилизировать уровень сахара в крови.

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