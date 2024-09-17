Paragonaster hoeimaruae: найден новый вид морских звезд

Эксперты из Токийского университета в Японии обнаружили новый вид морских звезд. Это Paragonaster hoeimaruae.

Сообщается, что в 2021-2023-х годах ученые собирали образцы морских звезд, используя креветочные и крабовые ловушки, а также траловые сети.

Добавляется, что первая морская звезда нового вида была поймана с рыболовного судна Hoei-maru, и в честь этого судна было дано название виду Paragonaster hoeimaruae.

Сказано о том, что данный вид отличается своей уникальной окраской – ярко-красной лицевой стороной и бежевым основанием.

Уточняется, что такая морская звезда относится к семейству Pseudarchasteridae, ранее известному по четырем другим видам, обитающим в водах Японии.

Информируется, что морские звезды, подобно морским ежам и огурцам, относятся к иглокожим. Такие существа являются хищниками, использующими присоски на своих конечностях для вскрытия моллюсков и последующего их поедания.

Кроме этого, рассказали специалисты, было зафиксировано обнаружение крупной морской звезды Gephyreaster swifti, ранее обитавшей только у побережий США и Канады.

Резюмиурется: данное открытие подтвердило, что разнообразие морских видов в водах Японии остается недооцененным.

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