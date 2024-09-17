Африканцы рассказали, почему следует есть… кузнечиков

Эксперты из университета Дшанга в Камеруне призвали есть кузнечиков. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что употребление в пищу муки из кузнечиков Ruspolia nitidula повышает либидо и качество сна крыс, а подобный корм также способствует росту здоровой и густой шерсти.

Во время опыта африканцы проанализировали эффект замены традиционной рыбной муки Clupea harengus на муку из кузнечиков Ruspolia nitidula в рационе крыс.

Сообщается, съедобные насекомые, особенно кузнечики, в изобилии водятся в таких регионах, как Камерун, и они обеспечивают организм необходимыми питательными веществами, такими как белки, аминокислоты и минералы.

Животные питалась Ruspolia nitidula в течение двенадцати недель.

В итоге, говорят ученые, результатом стало значительное повышение их либидо.

Добавляется, что качество сна улучшилось, а крысы спали дольше и спокойнее.

Грызуны, которых кормили кузнечиками, показали больший прирост массы тела, по сравнению с сородичами из контрольной группы.

Отмечается, что это свидетельствовало об общем улучшении качества питания.

При этом было выявлено, что корм из кузнечиков Ruspolia nitidula оказывал благотворное влияние на качество шерсти подопытных.

Так, у животных из экспериментальной группы 94,58% волосяных стрежней находились в оптимальном состоянии.

У грызунов, питавшихся рыбным мукой и кормом, лишенным белка, данный показатель составил 5,55% и 0,27% соответственно.

Сказано, что поедание насекомых в качестве альтернативного источника белка полезно как для животных, так и для людей.

Резюмируется: разведение кузнечиков также обладает экологическими преимуществами и представляют собой убедительное решение для обеспечения продовольственной безопасности в будущем.

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