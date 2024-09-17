Китайцы узнали о собаках кое-что интересное

Эксперты из Китайской академии наук и Пекинского педагогического университета узнали о собаках кое-что новое. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что мозговая активность собак и людей синхронизируется во время общения.

В проведенном опыте участвовали 19 собак, которых объединили в пары с людьми.

Сообщается, что животные сближались с ними течение пяти дней.

Добавляется, что одновременная регистрация активности мозга проводилась с использованием неинвазивной беспроводной электроэнцефалографии.

Отмечается, что в областях лобной, теменной, височной и затылочной коры головного мозга испытуемых разместили специальные электроды.

Ученые оценили паттерны мозговой активности у собак и людей в трех социальных ситуациях: когда они находились в разных помещениях без взаимодействий, в одном помещении с социальными взаимодействиями (взаимный взгляд и поглаживание) и в одном помещении без социальных взаимодействий.

В итоге оказалось, что при визуальном контакте человека и собаки происходит синхронизация их мозговой активности, особенно в лобной области, которая отвечает за внимание.

Сказано, что при ласке собаки синхронизация наблюдалась в теменной области мозга, также связанной с вниманием и восприятием.

Исследователи рассказали, что уровень синхронизации в лобных и теменных областях собак и людей во время общения возрастал, достигая максимального значения на седьмой день.

Выявлено также, что не каждая собака способна к такой координации. У определенных собак с генетическими мутациями проявляются признаки, схожие с расстройством аутистического спектра у людей. Такие особи менее успешно взаимодействовали с людьми, теряли интерес и не могли поддерживать синхронизацию мозговой активности.

Данные отклонения приводили к социальной изоляции, когда собаки становились менее отзывчивыми на ласку и зрительный контакт, что усложняло общение.

Резюмируется: устранить такие отклонения оказалось возможно с помощью однократного введения ЛСД, то есть полусинтетического психоактивного вещества, относящегося к психоделикам и способного вызывать зависимость.

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