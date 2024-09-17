Американцы рассказали о пикантной пользе стресса

Эксперты из университета Колорадо в США поведали о пикантной пользе стресса. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что стрессовое событие способно временно повысить качество спермы, изменив подвижность сперматозоидов.

Сообщается, что за последние полстолетия в мире наблюдалось заметное снижение качества спермы, что совпало с воздействием стрессоров окружающей среды.

В ходе опыта американцы проследили за изменениями во внеклеточных везикулах, то есть небольших частицах, выделяемых из мужского репродуктивного тракта и важных для развития сперматозоидов.

Добавляется, что такие изменения случились после окончания стрессового периода.

Отмечается, что тесты проводились как на мужчинах, так и на животных моделях. Во всех случаях стресс-индуцированные внеклеточные везикулы усиливали подвижность сперматозоидов и митохондриальное дыхание, химическую энергию, необходимую для питания биохимических реакций клетки.

Приводится такой пример: «Представьте, что у вас есть автомобиль, который с трудом поднимается на крутой холм. Когда двигатель нагружен, автомобиль становится менее эффективным. Но, добавив немного газа, вы можете повысить общую производительность для более плавной езды. Так же, как ваш автомобиль становится более эффективным в условиях стресса, при правильной настройке клетки улучшают выработку энергии и движение при наличии факторов, вызванных стрессом».

Резюмируется, что данное открытие может быть эволюционно полезным для повышения рождаемости после глобальных кризисов, подобных пандемии коронавируса.

Ранее ирландцы заявили, что стресс «убивает» иммунитет.