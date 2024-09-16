Стало известно, какой недуг может вылечить… смех

Международная группа медиков выяснила, какой недуг может вылечить смех. Это синдрома сухого глаза.

До этого уже было установлено, что терапия смехом смягчает симптомы депрессии, тревоги, стресса и хронической боли.

Сейчас же специалисты захотели выявить эффективность и безопасность терапии смехом у пациентов с синдромом сухого глаза, то есть хроническим заболеванием, которым страдают около 360 миллионов человек по всему миру.

Добавляется, что симптомы включают дискомфорт, покраснение, сухость и раздражение глаз.

В опыте участвовали 283 человека в возрасте от 18 до 45 лет (74% составили женщины). Людей случайным образом распределили для терапии смехом или использования глазных капель на основе гиалуроновой кислоты. В первой группе участников просили произносить фразы, которые вызывали их смех.

Через восемь недель средний балл сухости глаз снизился на 10,5 баллов в группе терапии смеха и на 8,83 в группе капель.

Уверяется, что упражнения на смех были не менее эффективными, чем глазные капли. Кроме того, терапия смехом улучшила свойства слезы пациентов: она стала выделяться быстрее и дольше не испарялась.

Резюмируется, что ни в одной из групп не были зарегистрированы побочные эффекты, что доказывает безопасность терапии.

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