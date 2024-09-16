Диетолог предупредила о вреде яблочного уксуса

Диетолог Онкологического центра доктора медицинских наук Андерсона при Техасском университете в США Линдси Уолфорд предупредила о вреде яблочного уксуса. Она пояснила, в чем дело.

По ее словам, яблочный уксус увеличивает количество полезных бактерий в нашем желудочно-кишечном тракте, но вот употребление этого продукта в неразбавленном виде может навредить зубной эмали.

Эксперт рассказала, что о терапевтических свойствах яблочного уксуса ходит много мифов.

Так, принято считать, что его употребление может способствовать снижению веса, а также нормализации уровней сахара и холестерина в крови.

Однако, подчеркивается, что подобные утверждения правдивы лишь частично.

Было установлено, что употребление двух столовых ложек яблочного уксуса ежедневно в течение восьми недель приводит к снижению гликированного гемоглобина с 9,21% до 7,79%.

Говорится, что гликированный гемоглобин отражает среднее содержание глюкозы в крови за период около трех месяцев.

Также удалось узнать о том, что две столовые ложки уксуса могут уменьшать концентрацию «плохого» уровня холестерина ЛПВП в организме.

Медик информировала, что большинство подобных исследований проводилось на очень небольших группах населения, что, как ей кажется, ставит под сомнение точность результатов.

Впрочем, добавляется, что яблочный уксус действительно может быть полезен для здоровья. Он содержит натуральные пробиотики, то есть непатогенные для человека микроорганизмы, которые способны восстанавливать нормальную микрофлору органов. Пробиотики помогают процветать кишечным бактериям, связанных с иммунитетом, пищеварением, здоровьем мозга и многим другим.

Резюмируется: для получения максимальной пользы употреблять уксус нужно правильно, так как в неразбавленном состоянии этот продукт может вызвать эрозию зубной эмали и повредить пищевод.

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