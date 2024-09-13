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Новости > Премьер Британии ответил на угрозы Путина

Премьер Британии ответил на угрозы Путина

Агата Кловская
13.09.24 13:42
183
Премьер Британии ответил на угрозы Путина

Киев имеет право на самооборону. Путин начал войну против Украины и может прекратить ее в любой момент. Об этом заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер, сообщает The Guardian.

Он сделал это заявление по пути в Вашингтон на встречу с президентом США Джо Байденом, чтобы обосновать принятое решение Запада, которое позволит Украине атаковать территорию России с использованием ракет Storm Shadow, частично произведенных в Великобритании.

Ранее Путин заявил, что любое использование британских ракет большой дальности на территории России приведет к войне НАТО с его страной.

Отвечая на угрозы, высказанные Путиным, Стармер заявил журналистам: «Россия начала этот конфликт. Россия незаконно вторглась на Украину. Россия может немедленно положить конец этому конфликту. Украина имеет право на самооборону».

Он добавил, что Великобритания предоставила «обучение и возможности» (имея в виду оружие), чтобы помочь Украине отразить российское вторжение, и сказал, что он посещает президента США отчасти потому, что «очевидно, что необходимо провести дополнительные обсуждения характера этих возможностей».

Напомним, Британия разрешила Украине использовать Storm Shadow для ударов по России.

Тэги: Владимир Путин, угрозы, Кир Стармер

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