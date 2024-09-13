Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 631 420 солдат

Война в Украине продолжается. Генштаб ВСУ поведал о потерях россиян на пятницу, 13 сентября.

Сообщается, что были ликвидированы уже 631 420 солдат.

Кроме этого информируется о таком уроне РФ: 8 671 танк, 17 003 боевые бронированные машины, 18 061 артиллерийская система, 1 185 РСЗО, 945 средств ПВО, 369 самолетов, 328 вертолетов, 15 113 БПЛА оперативно-тактического уровня, 2 591 крылатая ракета, 28 кораблей/катеров, одна подлодка, 24 560 единиц автомобильной техники и автоцистерн, а также 3 071 единица специальной техники.

Ранее мы писали, что США позволят Украине удары вглубь РФ, но не ракетами ATACMS.