Загрязнение в Десне движется к Киеву, но с меньшей концентрацией, — Минприроды

Загрязнение в реке Десна двигается в сторону Киева. Однако из-за разбавления концентрация его меньше.Об этом заявил заместитель министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Александр Краснолуцкий в эфире телемарафона.

По его словам, загрязнение по реке Десна продвинулось на 242 километра и движется в сторону Киева. Однако из-за разбавления вода содержит фрагментированное загрязнение с меньшей концентрацией.

«Загрязнение дошло до Черниговской области и продвинулось по реке Десна на 242 км, оно движется в сторону Киева из-за течения. В связи с разбавлением воды в Киев идет несплошное загрязнение, а лишь фрагментация и концентрация меньше», — рассказал Краснолуцкий.

Он также рассказал, что сейчас на реке Сейм показатели забора воды улучшаются, она очищается, вместе с тем загрязнение Десны продолжается.

«Киевводоканал» полностью готов очищать воду, чтобы подавать киевлянам воду, отвечающую санитарным нормам. Пока что угроз для питьевого водоснабжения киевлянам нет", — подчеркнул он.

Напомним, источник загрязнения Сейма и Десны обнаружили в России.