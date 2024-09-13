В Украине около 10 млн человек имеют риск психических расстройств, — ВОЗ

Около 10 млн человек в Украине имеют риск психических расстройств. Об этом заявил директор Европейского регионального бюро ВОЗ доктор Ганс Клюге на пресс-конференции 12 сентября, сообщает Укринформ.

«Одно из беспокойств относительно зимы — это риск увеличения количества проблем с психическим здоровьем. По нашим оценкам, почти 10 млн человек в Украине имеют риск психических расстройств, от легких до тяжелых. С приближением третьей годовщины войны такие вызовы только растут, и осознание того, что близится зима, может только обострить ситуацию», — отметил Клюге.

По его словам, Национальная программа по поддержке психического здоровья, внедряемая под патронатом первой леди Елены Зеленской при поддержке ВОЗ, быстро расширяется, но спрос все еще преобладает.

Клюге отметил, что с приближением третьей годовщины полномасштабной войны в Украине, в условиях, когда прохождение зимнего сезона может быть сверхсложным, основной фокус должен быть на здравоохранение и усиление реагирования на восстановление. На сегодняшний день ВОЗ подтвердила около 2000 атак на украинские больницы, медработников и пациентов.

Он добавил, что ВОЗ способствует установке в медучреждениях Украины генераторов и другого критического оборудования.

«Недавно мы запустили новый теплопункт в Чугуевской больнице в Харьковской области — это заведение вблизи передовой линии фронта, сильно пострадавшего в 2022 году. Это лишь одно из 15 подобных мест обогрева, которые ВОЗ устанавливает в 8 областях Украины», — отметил директор ЕБР ВОЗ.

Напомним, в ВОЗ подсчитали количество атак РФ на медсистему Украины.