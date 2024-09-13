Источник загрязнения Сейма и Десны обнаружили в России

Украинские специалисты установили источник загрязнения рек Сейм и Десна — это Теткинский сахарный завод в Курской области России. Об этом на пресс-конференции в медиа-центре «Украина-Укринформ» сообщили главный санитарный врач Киева, руководитель Киевского городского центра контроля и профилактики болезней Сергей Чумак и директор Украинского гидрометеорологического института Владимир Осадчий.

Осадчий отметил, что в воду попало около 5,7 тыс. т продуктов переработки сахара (исключительно органические вещества). Поступление продуктов переработки происходило на протяжении семи-девяти дней.

«Большое количество продуктов переработки было в растворимом виде. Как только эта масса поступала в реку Сейм, она практически за несколько часов уничтожила весь кислород. Потому что одна молекула фруктозы потребляет 12 молекул кислорода», — пояснил чиновник.

По его словам, последние исследования вблизи города Остер (Черниговская область) показали, что сейчас речные воды в достаточно хорошем состоянии.

«Десна очень хорошо работает как самоочищающаяся система, повышается кислотность воды, происходит насыщение кислородом через гидробиологические процессы... Мы можем даже не наблюдать загрязнений в Киеве. Но мы должны держать все на жестком контроле», — заверил руководитель института.

Осадчий добавил, что вода в колодцах в сельской местности абсолютно безопасна, ведь связи между поверхностными и подземными водами нет.

По словам Чумака, восстановление биоразнообразия и биоресурсов рек Сейм и Десна займет два-три года.

Напомним, загрязнение продвинулось по Десне, в Чернигове самые плохие пробы.