Labroides dimidiatus: ученые выяснили нечто удивительное о странных рыбках

Эксперты из университета Осаки в Японии выяснили кое-что удивительное о рыбах губанчиках (Labroides dimidiatus). Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что они способны оценить свой размер, посмотрев в зеркало.

Указывается, что это помогает им избегать неподходящих по размеру противников для атаки.

Ученые уверяют, что впервые обнаружили признаки самосознания у созданий, которые не являются близкими родственниками человека.

Ранее было известно, что эти рыбы узнают себя на фотографиях.

Сейчас же во время опыта исследователи установили в аквариумах с ними зеркала.

В итоге были выявлены признаки того, что рыбы смотрят на свое отражение, чтобы выбрать подходящую особь для атаки.

Предполагается, что знание размера своего тела, давало возможность им предсказать результат боя.

Информируется: «Рыба способна использовать зеркало в качестве инструмента, полезны для понимания сходства между самосознанием человека и других животных. Это дает важную информацию о появлении самосознания».

Ранее была раскрыта еще одна тайна рыб.