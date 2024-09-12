Загрязнение продвинулось по Десне, в Чернигове самые плохие пробы, — Минприроды

По состоянию на 11 сентября загрязнение по реке Десна продвинулось до села Ладинка Черниговской области. Худшие пробы возле и в Чернигове. Об этом сообщает Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.

«При визуальном осмотре (реки Десна) загрязнение фиксируется точечно и не имеет однородного характера. Запах уменьшается по сравнению с рекой Сейм, на воде наблюдается погибшая рыба, которая поднимается со дна реки. Ниже по течению — признаки загрязнения не фиксируются», — пишет Минприроды.

Согласно прогнозу Укргидрометцентра, загрязнение может достичь Киевскую область 14-16 сентября. В то же время движение загрязнения замедлилось, как и его концентрация в русле реки Десна.

В частности, по состоянию на 11 сентября, зафиксировано улучшение качества воды в Сейме в Черниговской области.

«Худшие значения основных показателей загрязнения на реке Десна фиксируются в пунктах село Боромики и город Чернигов», — добавляет Минприроды.

Между тем в Сумской области также сохраняется тенденция улучшения качества воды в реке Сейм.

Напомним, стало известно, есть ли опасность в воде из-под крана в Киеве из-за загрязнения Десны.