В России ребенок умер во время тренировки по карате

В прошлый вторник, 10 сентября, в российской Истре (Подмосковье) 14-летний мальчик умер во время тренировки по карате в спортивном клубе. Об этом говорят местные правоохранители.
Известно, что ребенок занимался карате два года.
Он скончался из-за острой сердечной недостаточности.
Очевидцы говорят: «Во время разминки мальчик побледнел и упал на пол. Тренер вызвал «скорую помощь» и попытался оказать мальчику первую помощь, но он скончался».
Ранее в России подростки за вознаграждение сожгли вертолет Ми-8.