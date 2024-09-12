В России ребенок умер во время тренировки по карате

В прошлый вторник, 10 сентября, в российской Истре (Подмосковье) 14-летний мальчик умер во время тренировки по карате в спортивном клубе. Об этом говорят местные правоохранители.

Известно, что ребенок занимался карате два года.

Он скончался из-за острой сердечной недостаточности.

Очевидцы говорят: «Во время разминки мальчик побледнел и упал на пол. Тренер вызвал «скорую помощь» и попытался оказать мальчику первую помощь, но он скончался».

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