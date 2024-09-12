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Новости > Эстония потратила рекордные деньги на боеприпасы

Эстония потратила рекордные деньги на боеприпасы

Александр Панько
12.09.24 15:49
85
Эстония потратила рекордные деньги на боеприпасы

Эстония за время войны в Украине потратила рекордные за тридцать лет деньги на закупку боеприпасов. Об этом сказал министр обороны страны Ханно Певкур, которого цитирует Bloomberg.

Он отметил: «За последние два года мы уже закупили боеприпасов на сумму более 750 миллионов евро».

Добавляется: «Это превышает общую сумму закупок последних тридцати лет».

Сообщается, что страна запланировала потратить дополнительные три миллиарда евро на закупки снарядов в период до 2028-го года.

До этого власти говорили, что Эстония может увеличить расходы на оборону до 5% от ВВП на основе нового плана обороны НАТО по усилению военной мощи.

Ранее Эстония предложила использовать все замороженные активы РФ для обороны Украины.

Тэги: Эстония, мир, война

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